    Cozef Aun: ABŞ-də keçiriləcək Livan-İsrail danışıqlarında atəşkəs əldə oluna bilər

    Cozef Aun: ABŞ-də keçiriləcək Livan-İsrail danışıqlarında atəşkəs əldə oluna bilər

    Livan və İsrail nümayəndələrinin aprelin 14-də ABŞ-də keçirilməsi planlaşdırılan görüşü birbaşa ikitərəfli təmaslara, həmçinin sərhəddə atəşkəs rejiminin tətbiqinə yol açacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Livan Prezidenti Cozef Aun İtaliyanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Antonio Tayani ilə görüşündən sonra bildirib.

    "Bütün hərbi əməliyyatları dayandırmaq və Livanın cənubunda vəziyyəti sabitləşdirmək üzrə praktiki addımları həyata keçirmək üçün birbaşa danışıqlar Livanın danışıqlar qrupu tərəfindən aparılacaq", - o vurğulayıb.

    Aunun sözlərinə görə, hazırda ABŞ-nin himayəsi altında davamlı nizamlama əldə etmək imkanı mövcuddur və Livan da buna can atır.

    "Lakin İsrail ərəb ölkələrinin və beynəlxalq ictimaiyyətin zərbələri dayandırmaq çağırışlarına cavab verməlidir", - o qeyd edib.

    Öz növbəsində, Tayani İtaliyanın Livan və İsrail arasında sülh sazişinin əldə olunmasına kömək etməyə hazır olduğunu bildirib.

    "İki ölkə arasında birbaşa dialoqun aparılması çox müsbət haldır", - o diqqətə çatdırıb.

    Qeyd edək ki, aprelin 14-də Vaşinqtonda hər iki ölkənin ABŞ-dəki səfirlərinin rəhbərlik etdiyi Livan və İsrail nümayəndə heyətlərinin ilkin danışıqları keçiriləcək.

    İsrailin Livana hücumu Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Аун: Переговоры Ливана и Израиля в США могут привести к прекращению огня
    Aoun says Lebanon-Israel talks in US may lead to truce

    Son xəbərlər

    04:54

    Şimali Koreya qanadlı raketləri sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    04:17
    Video

    ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    03:35

    İran beş ərəb ölkəsindən müharibədə "ABŞ ilə əlbir olduqları üçün" təzminat tələb edib

    Digər ölkələr
    03:11

    Vens: ABŞ İrandakı məqsədlərinə çatıb

    Digər ölkələr
    02:35

    Aİ Macarıstanın yeni liderinə 35 milyard avroya çıxış üçün onlarla şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    02:08

    Şimali Kipr XİN: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri bitərəflik prinsipindən uzaqlaşıb

    Digər ölkələr
    01:41

    Rusiya XİN: Əraqçi İran-ABŞ danışıqlarının təfərrüatları barədə Lavrovu məlumatlandırıb

    Region
    01:17

    Vladiqafqazdakı pirotexnika anbarında baş verən partlayışda ölənlərin sayı üçə çatıb

    Region
    00:44

    KİV: İran ABŞ-nin limanları blokadaya almasına hazırlıqlı olub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti