    Аун: Переговоры Ливана и Израиля в США могут привести к прекращению огня

    13 апреля, 2026
    21:15
    Аун: Переговоры Ливана и Израиля в США могут привести к прекращению огня

    Запланированная на 14 апреля встреча представителей Ливана и Израиля в США откроет путь к прямым двусторонним контактам, а также установлению режима прекращения огня на границе.

    Как передает Report, об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун после встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

    "Прямые переговоры будут вестись ливанской переговорной группой с тем, чтобы остановить все военные действия и реализовать практические шаги по стабилизации ситуации на юге Ливана", - подчеркнул он.

    По словам Ауна, сейчас существует возможность достичь устойчивого урегулирования под эгидой США, к чему стремится Ливан. "Однако Израиль должен ответить на призывы арабских стран и международного сообщества прекратить удары", - отметил он, уточнив, что переговоры с Израилем ведутся исключительно ливанским государством, поскольку это суверенный вопрос.

    В свою очередь Таяни заявил о готовности Италии содействовать достижению мирного соглашения между Ливаном и Израилем. "Очень позитивно, что между двумя странами ведется прямой диалог", - указал он.

    Отметим, что 14 апреля в Вашингтоне состоятся предварительные переговоры ливанской и израильский делегаций, возглавляемых послами в США Надой Хаммаде-Муаввадом и Йехиэлем Лайтером.

    Джозеф Аун Антонио Таяни Удары Израиля по Ливану
    Cozef Aun: ABŞ-də keçiriləcək Livan-İsrail danışıqlarında atəşkəs əldə oluna bilər
    Aoun says Lebanon-Israel talks in US may lead to truce

