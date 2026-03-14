İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Monteneqro yığmasına uduzub

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Monteneqro ilə üz-üzə gəlib.

    Matç rəqibin 94:35 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Azərbaycan yığması daha əvvəl Bolqarıstana hər iki oyunda (48:141, 40:120), Monteneqroya (62:104) və Ukraynaya (34:98) məğlub olub.

    Qeyd edək ki, yığma martın 17-də Bakıda Ukrayna ilə qarşılaşacaq.

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Baş məşqçi Evren Alkaya

