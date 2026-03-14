Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Monteneqro yığmasına uduzub
Komanda
- 14 mart, 2026
- 22:15
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə Monteneqro ilə üz-üzə gəlib.
Matç rəqibin 94:35 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Azərbaycan yığması daha əvvəl Bolqarıstana hər iki oyunda (48:141, 40:120), Monteneqroya (62:104) və Ukraynaya (34:98) məğlub olub.
Qeyd edək ki, yığma martın 17-də Bakıda Ukrayna ilə qarşılaşacaq.
22:57
Foto
Gürcüstanda iki yeniyetmə azərbaycanlı boks üzrə ölkə çempionu olub - YENİLƏNİBFərdi
22:50
Tanınmış alman filosof Yurgen Habermas vəfat edibDigər ölkələr
22:49
Foto
TÜRKPA müşahidəçiləri Almatının Ərazi Referendum Komissiyasının sədri ilə görüşübXarici siyasət
22:21
Benzinin qiymət artımı amerikalıları elektromobillərlə daha çox maraqlanmağa məcbur edirDigər ölkələr
22:15
Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Monteneqro yığmasına uduzubKomanda
22:10
Əraqçi: Bu müharibə bizə zorla qəbul etdirilibRegion
21:51
Ərdoğan: İsrail Qəzza zolağı kimi, İran və Livanı da bombalayırRegion
21:41
İran XİN: ABŞ Hörmüz boğazında təhlükəsizlik üçün Çindən yardım istəyirRegion
21:41
Foto