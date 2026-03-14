    SEPAH Gerçək vəd 4 əməliyyatının 50-ci dalğasını həyata keçirib

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 50-ci dalğasının başladığını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fars" xəbər agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, İsrail və ABŞ-nin bölgədəki bazalarına hücum SEPAH-ın Hava-Kosmik Qüvvələrinin pilotsuz uçuş aparatları (PUA) vasitəsilə həyata keçirilib.

    "Bu PUA-lar bölgədə ABŞ hərbçilərinin gizləndiyi yerləri aşkarlayıb hücum edirlər",- məlumatda qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana hava zərbələri endirib. SEPAH İsrail, Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanındakı obyektləri hədəf almaqla cavab əməliyyatına başlayıb.

    Son xəbərlər

    23:25

    İran Ordusu Baş Qərargahının müfəttişi ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb

    Region
    23:14

    SEPAH "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 50-ci dalğasını həyata keçirib

    Region
    23:03

    Naxçıvanda avtomobil su kanalına aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:57
    Foto

    Gürcüstanda iki yeniyetmə azərbaycanlı boks üzrə ölkə çempionu olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    22:50

    Tanınmış alman filosof Yurgen Habermas vəfat edib

    Digər ölkələr
    22:49
    Foto

    TÜRKPA müşahidəçiləri Almatının Ərazi Referendum Komissiyasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:21

    Benzinin qiymət artımı amerikalıları elektromobillərlə daha çox maraqlanmağa məcbur edir

    Digər ölkələr
    22:15

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Monteneqro yığmasına uduzub

    Komanda
    22:10

    Əraqçi: Bu müharibə bizə zorla qəbul etdirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti