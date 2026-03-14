КСИР объявил о начале 50-й волны операции "Правдивое обещание 4"
В регионе
- 14 марта, 2026
- 23:54
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале 50-й волны операции "Правдивое обещание 4".
Как передает Report со ссылкой на агентство Fars, атаки на базы Израиля и США в регионе были осуществлены беспилотниками аэрокосмических сил КСИР.
Отмечается, что эти беспилотные летательные аппараты выявляют места укрытия американских военных в регионе и наносят по ним удары.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану. В ответ КСИР начал операцию, нацелившись на объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.
