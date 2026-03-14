    Naxçıvanda avtomobil su kanalına aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 14 mart, 2026
    • 23:03
    Naxçıvanda avtomobil su kanalına aşıb, xəsarət alanlar var

    Naxçıvanda bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan–Ordubad magistral yolunun 30-cu kilometrliyində qeydə alınıb. Belə ki, 72-BF-530 dövlət qeydiyyat nişanlı "Renault Megane" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq, su kanalına aşıb.

    Qəza nəticəsində Ramin Əliyev, Nəcibə Əliyeva, Sevinc Əliyeva və Aysel Əliyeva xəsarət alıblar.

    Yaralılar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.

    23:25

    İran Ordusu Baş Qərargahının müfəttişi ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb

    Region
    23:14

    SEPAH "Gerçək vəd 4" əməliyyatının 50-ci dalğasını həyata keçirib

    Region
    23:03

    22:57
    Foto

    Gürcüstanda iki yeniyetmə azərbaycanlı boks üzrə ölkə çempionu olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    22:50

    Tanınmış alman filosof Yurgen Habermas vəfat edib

    Digər ölkələr
    22:49
    Foto

    TÜRKPA müşahidəçiləri Almatının Ərazi Referendum Komissiyasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    22:21

    Benzinin qiymət artımı amerikalıları elektromobillərlə daha çox maraqlanmağa məcbur edir

    Digər ölkələr
    22:15

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Monteneqro yığmasına uduzub

    Komanda
    22:10

    Əraqçi: Bu müharibə bizə zorla qəbul etdirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti