    Провинция Канады решила убрать британскую корону со своего герба

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 01:22
    Провинция Канады решила убрать британскую корону со своего герба

    Правительство канадского Квебека решило убрать британскую корону с герба провинции.

    Как передает Report, об этом в социальной сети X сообщил министр юстиции региона Симон Жолен-Барретт.

    "Сегодня мы объявили о том, что убираем корону с герба Квебека. Подавляющее большинство жителей Квебека не испытывают никакой привязанности к британской монархии", - написал он.

    По словам министра, обновленный вариант герба лучше отражает квебекскую идентичность.

    Герб Квебека представляет из себя щит. Сверху изображены три золотые лилии, символизирующие связь с Францией, по центру - золотой лев, напоминающий о британском наследии, снизу - три кленовых листа, обозначающие нахождение провинции в составе Канады. Под щитом есть надпись "Я помню". Сама корона расположена вверху герба.

    До объявленных изменений вся композиция была увенчана короной Тюдоров.

