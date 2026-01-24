Провинция Канады решила убрать британскую корону со своего герба
- 24 января, 2026
- 01:22
Правительство канадского Квебека решило убрать британскую корону с герба провинции.
Как передает Report, об этом в социальной сети X сообщил министр юстиции региона Симон Жолен-Барретт.
"Сегодня мы объявили о том, что убираем корону с герба Квебека. Подавляющее большинство жителей Квебека не испытывают никакой привязанности к британской монархии", - написал он.
По словам министра, обновленный вариант герба лучше отражает квебекскую идентичность.
Герб Квебека представляет из себя щит. Сверху изображены три золотые лилии, символизирующие связь с Францией, по центру - золотой лев, напоминающий о британском наследии, снизу - три кленовых листа, обозначающие нахождение провинции в составе Канады. Под щитом есть надпись "Я помню". Сама корона расположена вверху герба.
До объявленных изменений вся композиция была увенчана короной Тюдоров.