    Region
    • 14 mart, 2026
    • 22:10
    Əraqçi: Bu müharibə bizə zorla qəbul etdirilib

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ABŞ və İsrailə qarşı aparılan müharibə strategiyası haqqında danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi MSNBC-yə müsahibəsində deyib.

    "Bir daha vurğulamalıyam ki, bu, bizim müharibəmiz deyil; bizə zorla qəbul etdirilmiş müharibədir", - o deyib. XİN rəhbəri əlavə edib ki, savaşı İran başlamayıb:

    "Biz sadəcə özümüzü müdafiə edirik və bu müharibə bir daha təkrarlanmayacaq şəkildə sona çatana qədər özümüzü müdafiə etməyə davam edəcəyik".

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Аббас Арагчи заявил, что война против Ирана была навязана стране

