Аббас Арагчи заявил, что война против Ирана была навязана стране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прокомментировал стратегию войны против США и Израиля.

Как передает Report, об этом глава иранского внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу MSNBC.

"Я должен еще раз подчеркнуть: это не наша война; она была навязана нам", - сказал Арагчи. По его словам, Иран не начинал боевые действия.

"Мы лишь защищаем себя и будем продолжать оборону до тех пор, пока эта война не завершится так, чтобы она больше никогда не повторилась", - отметил он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.