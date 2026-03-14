    Аббас Арагчи заявил, что война против Ирана была навязана стране

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прокомментировал стратегию войны против США и Израиля.

    Как передает Report, об этом глава иранского внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу MSNBC.

    "Я должен еще раз подчеркнуть: это не наша война; она была навязана нам", - сказал Арагчи. По его словам, Иран не начинал боевые действия.

    "Мы лишь защищаем себя и будем продолжать оборону до тех пор, пока эта война не завершится так, чтобы она больше никогда не повторилась", - отметил он.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Əraqçi: Bu müharibə bizə zorla qəbul etdirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    22:42

    Джасур Гяхраманов стал чемпионом Грузии по боксу среди юношей

    Индивидуальные
    22:19

    Аббас Арагчи заявил, что война против Ирана была навязана стране

    В регионе
    22:12
    Фото

    Борец греко-римского стиля Илькин Гурбанов взял бронзу ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    22:08

    Эрдоган: Израиль наносит удары по школам и больницам

    В регионе
    22:00

    Аббас Арагчи раскритиковал систему ПВО США

    В регионе
    21:45

    Число погибших из-за ночного удара по Киевской области достигло пяти

    Другие страны
    21:23

    Арагчи: Верховный лидер Ирана продолжает исполнять свои обязанности

    В регионе
    21:04
    Видео

    Haber Global: Баку примет крупнейший мировой форум по градостроительству

    Медиа
    20:44

    СМИ: Из-за удара по заводу в Исфахане погибли 15 человек

    В регионе
    Лента новостей