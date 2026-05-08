İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Seymur Mərdəliyev Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 08 may, 2026
    • 19:49
    Seymur Mərdəliyev Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev bu ölkənin Prezident Ofisinin rəhbəri Sergey Kislitsa ilə görüşüb.

    Ukrayna Prezidentinin Ofisindən "Report"un Şərqi Avropa bürosuna verilən məlumata görə, görüşdə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin aprelin sonlarında Azərbaycana səfəri və liderlərin bu həftəki telefon danışığı zamanı əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsi müzakirə edilib.

    Müzakirə çərçivəsində Ukrayna ilə Azərbaycan arasında dialoq və əməkdaşlığın inkişafına xüsusi diqqət yetirilib, siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsi, İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın işi, eləcə də enerji sektorunda qarşılıqlı fəaliyyətə toxunulub.

    S.Kislitsa Ukraynanım Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasında (WUF13) yüksək səviyyədə təmsil olunacağını qeyd edib:

    "Bu, urbanizasiyaya həsr olunmuş beynəlxalq tədbirdir. Onun iştirakçıları urbanizasiyanın yüksək tempi və onun icmalara, şəhərlərə, iqtisadiyyata, iqlim dəyişikliyinə və dövlət siyasətinə təsiri ilə bağlı problemlərin həlli yollarını axtarırlar".

    Azərbaycan-Ukrayna Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev Sergey Kislitsa

    Son xəbərlər

    19:56
    Video

    Masazırda narkotik satan 13 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    19:49

    Seymur Mərdəliyev Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:44

    NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    19:38
    Foto

    Gəncə sakini: WUF13-lə bağlı tədbirlər şəhər mühitinin formalaşması üçün vacib addımdır

    Daxili siyasət
    19:35
    Foto

    Naxçıvanda "Heydər Əliyev Kuboku" uğrunda futzal turnirinin püşkatması keçirilib

    Futbol
    19:21
    Video

    Ermənistan XİN başçısının Luis Okampo ilə gizli əlaqələri ifşa olunub

    Xarici siyasət
    19:17
    Foto

    "Ölümün verdiyi həyat" bədii filminin qala gecəsi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:14

    Rəşad Sadıqov: "Aprel ayı bizi çox yordu"

    Futbol
    19:05
    Foto

    Gəncədə WUF13 Festivalı keçirilir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti