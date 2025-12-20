Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В рамках "Недели медиаграмотности" для представителей молодежи организованы тренинги

    Медиа
    • 20 декабря, 2025
    • 20:54
    В рамках Недели медиаграмотности для представителей молодежи организованы тренинги

    В рамках "Недели медиаграмотности" для представителей молодежи были организованы тренинги с участием иностранных экспертов.

    Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию медиа Азербайджана.

    Заведующая кафедрой Медиалингвистики и коммуникации факультета Международной журналистики Государственного университета мировых языков Узбекистана, профессор Дильфуза Тешабаева выступила на тему "Особенности манипуляции: медиаконтент в контексте искусственного интеллекта". На сессии была предоставлена обширная информация о влиянии технологий искусственного интеллекта на формирование медиаконтента, механизмах создания манипулятивных нарративов и методах критической оценки информации.

    В следующей части программы руководитель отдела координации медиаконтента и проектов Центра производства контента для средств массовой информации при Администрации президента Узбекистана Зухра Юнусова провела тренинг на тему "Цифровая гигиена и онлайн-безопасность: защита личных данных, аккаунтов и репутации в цифровой среде". На сессии обсуждались вопросы безопасности личных данных в цифровой среде, риски в социальных сетях, методы индивидуальной защиты от кибератак.

    Затем состоялись обсуждения на практических примерах, была подчеркнута важность безопасного поведения в цифровой среде.

    медиаграмотность искусственный интеллект эксперты тренинги Агентство по развитию медиа
    Фото
    "Media Savadlılığı" Həftəsi çərçivəsində gənclər üçün xarici ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər keçirilib

    Последние новости

    21:13

    Россия готовится к работе с США в Арктике

    В регионе
    21:07

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков на севере Газы

    Другие страны
    20:55

    В результате удара РФ в украинском Изюме погибли два человека

    Другие страны
    20:54
    Фото

    В рамках "Недели медиаграмотности" для представителей молодежи организованы тренинги

    Медиа
    20:48
    Фото
    Видео

    В Огузе произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть погибший и пострадавшие

    Происшествия
    20:44

    Холанд сравнялся с Роналду по количеству голов в АПЛ

    Футбол
    20:31

    СМИ: США снова задержали подсанкционное судно у берегов Венесуэлы

    Другие страны
    20:20

    Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС мирный план по Газе

    В регионе
    20:17

    Премьер Ливана: Первый этап разоружения "Хезболлах" скоро завершится

    Другие страны
    Лента новостей