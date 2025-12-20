В рамках "Недели медиаграмотности" для представителей молодежи организованы тренинги

В рамках "Недели медиаграмотности" для представителей молодежи были организованы тренинги с участием иностранных экспертов.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию медиа Азербайджана.

Заведующая кафедрой Медиалингвистики и коммуникации факультета Международной журналистики Государственного университета мировых языков Узбекистана, профессор Дильфуза Тешабаева выступила на тему "Особенности манипуляции: медиаконтент в контексте искусственного интеллекта". На сессии была предоставлена обширная информация о влиянии технологий искусственного интеллекта на формирование медиаконтента, механизмах создания манипулятивных нарративов и методах критической оценки информации.

В следующей части программы руководитель отдела координации медиаконтента и проектов Центра производства контента для средств массовой информации при Администрации президента Узбекистана Зухра Юнусова провела тренинг на тему "Цифровая гигиена и онлайн-безопасность: защита личных данных, аккаунтов и репутации в цифровой среде". На сессии обсуждались вопросы безопасности личных данных в цифровой среде, риски в социальных сетях, методы индивидуальной защиты от кибератак.

Затем состоялись обсуждения на практических примерах, была подчеркнута важность безопасного поведения в цифровой среде.