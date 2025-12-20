Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков на севере Газы

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 21:07
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков на севере Газы

    Израильские ВВС ликвидировали двух боевиков на севере сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Согласно информации, они были ликвидированы из-за того, что пересекли "желтую линию" на севере анклава и приблизились к солдатам Иерусалимской бригады.

    ЦАХАЛ Израиль сектор Газа боевики

    Последние новости

    21:13

    Россия готовится к работе с США в Арктике

    В регионе
    21:07

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков на севере Газы

    Другие страны
    20:55

    В результате удара РФ в украинском Изюме погибли два человека

    Другие страны
    20:54
    Фото

    В рамках "Недели медиаграмотности" для представителей молодежи организованы тренинги

    Медиа
    20:48
    Фото
    Видео

    В Огузе произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть погибший и пострадавшие

    Происшествия
    20:44

    Холанд сравнялся с Роналду по количеству голов в АПЛ

    Футбол
    20:31

    СМИ: США снова задержали подсанкционное судно у берегов Венесуэлы

    Другие страны
    20:20

    Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС мирный план по Газе

    В регионе
    20:17

    Премьер Ливана: Первый этап разоружения "Хезболлах" скоро завершится

    Другие страны
    Лента новостей