ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков на севере Газы
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 21:07
Израильские ВВС ликвидировали двух боевиков на севере сектора Газа.
Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Согласно информации, они были ликвидированы из-за того, что пересекли "желтую линию" на севере анклава и приблизились к солдатам Иерусалимской бригады.
