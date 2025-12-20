ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков на севере Газы

Израильские ВВС ликвидировали двух боевиков на севере сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Согласно информации, они были ликвидированы из-за того, что пересекли "желтую линию" на севере анклава и приблизились к солдатам Иерусалимской бригады.