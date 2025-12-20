İsrail Ordusu Qəzzada iki yaraqlının zərərsizləşdirildiyini bildirib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 23:16
    İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Qəzza zolağının şimalında iki yaraqlını zərərsizləşdirib.

    "Report"un "Ynet"ə istinadən məlumatına görə, bu barədə İsrail Ordusunun mətbuat xidməti xəbər verib.

    Məlumata görə, yaraqlılar Qəzza zolağının şimalında "sarı xətt"i keçdikdən və Qüds Briqadasının əsgərlərinə yaxınlaşdıqda öldürülüblər.

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков на севере Газы

