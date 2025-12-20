İsrail Ordusu Qəzzada iki yaraqlının zərərsizləşdirildiyini bildirib
Digər ölkələr
20 dekabr, 2025
- 23:16
İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Qəzza zolağının şimalında iki yaraqlını zərərsizləşdirib.
"Report"un "Ynet"ə istinadən məlumatına görə, bu barədə İsrail Ordusunun mətbuat xidməti xəbər verib.
Məlumata görə, yaraqlılar Qəzza zolağının şimalında "sarı xətt"i keçdikdən və Qüds Briqadasının əsgərlərinə yaxınlaşdıqda öldürülüblər.
