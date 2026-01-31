İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Qızıl almaq istədiyini deyib soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 31 yanvar, 2026
    • 12:31
    Qızıl almaq istədiyini deyib soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

    Sumqayıtda soyğunçuluq hadisəsi qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Belə ki, zərərçəkən 3700 manat dəyərində qızıl-zinət əşyalarını satmaq məqsədilə sosial şəbəkələrdə elan yerləşdirib.

    Bundan sonra bir nəfər telefon vasitəsilə onunla əlaqə saxlayıb və qızılları almaq istədiyini bildirib. Görüş zamanı isə şübhəli şəxs qızıl-zinət əşyalarını götürərək maşınla hadisə yerindən uzaqlaşıb.

    Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi 3-cü Polis Bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə soyğunçuluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 23 yaşlı Ramin Tahirov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Araşdırma aparılır.

    Son xəbərlər

    13:03

    Azərbaycanda məlumat mərkəzləri üçün yaşıl sertifikasiya sisteminin yaradılması təklif edilir

    İKT
    12:40

    Kamran Musayev: İl ərzində meyit donordan ürək transplantasiyaları planlaşdırılır

    Sağlamlıq
    12:39

    KİV: "Mançester Siti"nin qapıçısı klubdan ayrılacaq

    Futbol
    12:37

    Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcək, duman olacaq, külək əsəcək

    Ekologiya
    12:31

    Qızıl almaq istədiyini deyib soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:27

    Bakıda daha 2 müntəzəm marşrut xəttinin avtobusları yenilənib

    İnfrastruktur
    12:20

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 10 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    11:58

    Qafqazda ürək transplantasiyasının ilk pasiyenti: İnsanları donor olmağa çağırıram

    Sağlamlıq
    11:56
    Foto

    Milli Məclisdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti