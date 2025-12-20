Премьер Ливана: Первый этап разоружения "Хезболлах" скоро завершится

Первый этап конфискации оружия у всех негосударственных сил на территории Ливана к югу от реки Эль-Литани скоро завершится.

Как передает Report со ссылкой на телеканал LBCI, об этом заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам.

Салам подтвердил, что первая фаза плана по сохранению оружия лишь за ливанским государством завершится всего через несколько дней.

По словам премьера, после этого стартует вторая фаза операции, которая предусматривает обеспечение безопасности к северу от Эль-Литани.

Региональные СМИ ранее отмечали, что в рамках плана власти должны разоружить движение "Хезболлах" в самых южных районах Ливана, граничащих с Израилем.

Лидер "Хезболлах" Наим Кассем заявил в ноябре, что движение не намерено отказываться от оружия, призвав ливанское правительство положить конец военному присутствию Израиля на юге Ливана.

В ноябре США дали Бейруту два месяца для принятия мер по снижению финансовых и военных возможностей движения.