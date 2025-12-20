Холанд сравнялся с Роналду по количеству голов в АПЛ
Футбол
- 20 декабря, 2025
- 20:44
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд сравнялся с бывшим футболистом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду по количеству голов в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Report, это случилось в матче 17-го тура чемпионата Англии, в котором "горожане" в эти минуты принимают на своем поле "Вест Хэм". Холанд открыл счет в матче на шестой минуте. К 66-й минуте встречи "Манчестер Сити" выигрывает со счетом 2:0.
Теперь у Холанда и Роналду по 103 мяча в Премьер-лиге. Однако норвежскому нападающему для достижения этой отметки потребовалось на 122 матча меньше.
В нынешнем сезоне 25-летний Эрлинг Холанд провел за клуб 16 матчей в английском первенстве, в которых забил 18 мячей и сделал три результативные передачи.
