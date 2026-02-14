Баку отмечает День влюбленных - Фоторепортаж
Внутренняя политика
- 14 февраля, 2026
- 13:57
На улицах Баку сегодня царит особая атмосфера - жители столицы отмечают День влюбленных.
Как сообщает Report, с самого утра можно заметить множество людей с воздушными шарами в форме сердец, букетами алых роз и аккуратно упакованными подарками в руках. Кафе и парки оживлены, а прохожие невольно улыбаются, наблюдая за трогательными сценами признаний и сюрпризов.
На улицах столицы можно увидеть как молодых влюбленных, так и супружеские пары, которые пронесли свои чувства через десятилетия совместной жизни.
Report подготовил фоторепортаж с оживленных улиц столицы.
Последние новости
14:09
В Азербайджане аннулирован сертификат о присвоении звездной категории 18 отелям - ЭКСКЛЮЗИВТуризм
13:57
Фото
Баку отмечает День влюбленных - ФоторепортажВнутренняя политика
13:49
Кир Стармер: Великобритания усилит присутствие в Северной Атлантике и АрктикеДругие страны
13:47
Стармер призвал укреплять сотрудничество ЕС и Великобритании в сфере обороныДругие страны
13:40
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с председателем комитета Бундестага по внешней политикеВнешняя политика
13:39
Стармер: США остаются незаменимым союзником Европы и ВеликобританииДругие страны
13:39
Глава ЕК призвала воплотить в жизнь идею о взаимной обороне ЕвропыДругие страны
13:33
Урсула фон дер Ляйен: Новые технологии помогут укрепить сотрудничество НАТО и ЕС в оборонеДругие страны
13:32