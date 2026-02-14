Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Баку отмечает День влюбленных - Фоторепортаж

    Внутренняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 13:57
    Баку отмечает День влюбленных - Фоторепортаж

    На улицах Баку сегодня царит особая атмосфера - жители столицы отмечают День влюбленных.

    Как сообщает Report, с самого утра можно заметить множество людей с воздушными шарами в форме сердец, букетами алых роз и аккуратно упакованными подарками в руках. Кафе и парки оживлены, а прохожие невольно улыбаются, наблюдая за трогательными сценами признаний и сюрпризов.

    На улицах столицы можно увидеть как молодых влюбленных, так и супружеские пары, которые пронесли свои чувства через десятилетия совместной жизни.

    Report подготовил фоторепортаж с оживленных улиц столицы.

    Bakıda "Sevgililər günü" - FOTOREPORTAJ
    Ты - Король

