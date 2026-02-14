Баку отмечает День влюбленных - Фоторепортаж

На улицах Баку сегодня царит особая атмосфера - жители столицы отмечают День влюбленных.

Как сообщает Report, с самого утра можно заметить множество людей с воздушными шарами в форме сердец, букетами алых роз и аккуратно упакованными подарками в руках. Кафе и парки оживлены, а прохожие невольно улыбаются, наблюдая за трогательными сценами признаний и сюрпризов.

На улицах столицы можно увидеть как молодых влюбленных, так и супружеские пары, которые пронесли свои чувства через десятилетия совместной жизни.

Report подготовил фоторепортаж с оживленных улиц столицы.