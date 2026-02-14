İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Daxili siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 13:41
    Bakıda Sevgililər günü - FOTOREPORTAJ

    Dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da fevralın 14-ü Sevgililər Günü kimi qeyd edilir.

    "Report"un əməkdaşları bu günlə əlaqədar paytaxtın mərkəzi ərazilərində olub.

    Bu gün Bakı küçələrində adi günlərə nisbətən əllərində şar, gül, hədiyyə ilə gəzişən insanların sayının çoxluğu müşahidə edilir.

    Kadrlarda həm gənclərin həyəcanı, həm də uzun illərin sevgisini yaşayan ailələrin səmimiyyəti yer alır.

