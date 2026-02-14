Bakıda "Sevgililər günü" - FOTOREPORTAJ
Daxili siyasət
- 14 fevral, 2026
- 13:41
Dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da fevralın 14-ü Sevgililər Günü kimi qeyd edilir.
"Report"un əməkdaşları bu günlə əlaqədar paytaxtın mərkəzi ərazilərində olub.
Bu gün Bakı küçələrində adi günlərə nisbətən əllərində şar, gül, hədiyyə ilə gəzişən insanların sayının çoxluğu müşahidə edilir.
Kadrlarda həm gənclərin həyəcanı, həm də uzun illərin sevgisini yaşayan ailələrin səmimiyyəti yer alır.
