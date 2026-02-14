В Азербайджане аннулирован сертификат о присвоении звездной категории 18 отелям - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане с начала 2025 года по настоящее время проведено 96 инспекционных аудитов отелей.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентство по туризму .

Согласно информации, 94 из них были плановыми, а 2 - внеплановыми проверками, проведенными на основании поступивших жалоб.

"В ходе проверок отелям, в которых были выявлены незначительные несоответствия, предоставлено время для устранения недостатков. По различным причинам у 18 отелей аннулирован сертификат о присвоении звездной категории. При этом ни один отель не был переведен в более низкую звездную категорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что присвоение звёздных категорий гостиницам в Азербайджане с 2019 года осуществляется аккредитованным Органом сертификации по звёздным категориям гостиниц (ОСКЗГ). В Азербайджане насчитывается 283 отеля со звездной категорией. Из них 23 - пятизвездочные, 43 - четырехзвездочные, 101 - трехзвездочный, 84 - двухзвёздочных и 32 - однозвездочных. Значительная часть отелей высокой категории расположена в Баку. Так, в столице функционируют 10 пятизвездочных, 26 четырехзвездочных, 72 трехзвездочных, 72 двухзвездочных и 28 однозвездочных отелей. Общее количество звездных отелей в Баку составляет 208. Это означает 73,5% от всех отелей со звездной категорией в стране.