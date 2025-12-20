В результате удара РФ в украинском Изюме погибли два человека
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 20:55
В результате российского удара по городу Изюму в Харьковской области Украины погибли два человека.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Два человека погибли в результате вражеского авиаудара по Изюму. По уточненной информации, также пострадала 60-летняя женщина, получившая острую реакцию на стресс", - отметил он.
Согласно первичной информации, на город сбросили четыре авиабомбы.
По словам глава городской военной администрации Сергея Федченко, предварительно повреждены три многоэтажных дома, пострадал также частный сектор, в городе частично нет света.
