    В результате удара РФ в украинском Изюме погибли два человека

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 20:55
    В результате российского удара по городу Изюму в Харьковской области Украины погибли два человека.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

    "Два человека погибли в результате вражеского авиаудара по Изюму. По уточненной информации, также пострадала 60-летняя женщина, получившая острую реакцию на стресс", - отметил он.

    Согласно первичной информации, на город сбросили четыре авиабомбы.

    По словам глава городской военной администрации Сергея Федченко, предварительно повреждены три многоэтажных дома, пострадал также частный сектор, в городе частично нет света.

    Rusiya Ukraynanın İzyum şəhərinə zərbə endirib, nəticədə iki nəfər həlak olub

