В результате удара РФ в украинском Изюме погибли два человека

В результате российского удара по городу Изюму в Харьковской области Украины погибли два человека.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Два человека погибли в результате вражеского авиаудара по Изюму. По уточненной информации, также пострадала 60-летняя женщина, получившая острую реакцию на стресс", - отметил он.

Согласно первичной информации, на город сбросили четыре авиабомбы.

По словам глава городской военной администрации Сергея Федченко, предварительно повреждены три многоэтажных дома, пострадал также частный сектор, в городе частично нет света.