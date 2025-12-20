İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rusiya Ukraynanın İzyum şəhərinə zərbə endirib, iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 21:14
    Rusiya Ukraynanın İzyum şəhərinə zərbə endirib, iki nəfər həlak olub

    Rusiyanın Ukraynanın Xarkov vilayətinin İzyum şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində iki nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarkov Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleg Sinequbov öz teleqram kanalında yazıb.

    "İzyuma düşmən aviazərbəsi nəticəsində iki nəfər həlak olub. Dəqiqləşdirilmiş məlumata görə, 60 yaşlı bir qadın da xəsarət alıb", - o qeyd edib.

    İlkin məlumata əsasən, şəhərə dörd aviasiya bombası atılıb.

    Şəhər Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Sergey Fedçenkonun sözlərinə görə, ilkin olaraq üç çoxmərtəbəli bina zədələnib, həmçinin fərdi yaşayış sektoru da zərər görüb. Şəhərdə elektrik enerjisi qismən kəsilib.

    Rusiya Ukrayna aviazərbə izyum
    В результате удара РФ в украинском Изюме погибли два человека

    Son xəbərlər

    21:30

    Çin noyabrda Rusiya neftinin alışını azaldıb

    Digər ölkələr
    21:14

    Rusiya Ukraynanın İzyum şəhərinə zərbə endirib, iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:12

    Tailand Kamboca ilə sərhəddə şiddətli döyüşlərin davam etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    21:00

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" "Sabah"a  qalib gəlib

    Komanda
    20:50

    KİV: ABŞ yenidən Venesuela sahillərində sanksiya altında olan gəmini saxlayıb

    Digər ölkələr
    20:45
    Foto
    Video

    Oğuzda mikroavtobus qəzaya uğrayıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    20:43

    İstanbulda narkotik işi ilə bağlı üç nəfər həbs olunub

    Region
    20:35
    Foto

    "Media Savadlılığı" Həftəsi çərçivəsində gənclər üçün xarici ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər keçirilib

    Media
    20:23

    İran nəqliyyatda vahid idarəetmə sistemi yaratmaq istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti