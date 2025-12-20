Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Китай в ноябре сократил закупки российской нефти

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 19:48
    Поставки российской нефти в Китай в ноябре составили 2,03 млн б/с, что на 5,6% меньше относительно октября.

    Как передает Report, об этом "Интерфакс" сообщает со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

    Относительно ноября прошлого года поставки из РФ снизились на 3,4%. В абсолютном выражении экспорт российской нефти составил 8,35 млн тонн (на сумму $3,78 млрд) против 9,11 млн тонн в октябре и 8,64 млн тонн в ноябре-2024.

    По итогам 11 месяцев лидирующим поставщиком нефти в Китай остается Россия - 91,5 млн тонн (-7,6%). Далее следуют Саудовская Аравия - 74,1 млн тонн (+2,5%), Малайзия - 60,3 млн тонн (-5,1%), Ирак - 58,8 млн тонн (-0,6%) и Бразилия - 41,7 млн тонн (+21,6%).

    Ранее агентство Bloomberg писало, что КНР сократила закупки нефти у РФ на две трети из-за давления США. Отмечалось, что из-за санкционных рисков реже закупать российскую нефть стали как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие компании.

    Лента новостей