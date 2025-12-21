В поселке Маштага в Баку произошел пожар на торговом объекте
Происшествия
- 21 декабря, 2025
- 09:47
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре на объекте, расположенном в поселке Маштага Сабунчинского района Баку.
Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было ликвидировано.
В результате пожара на объекте общей площадью 942 кв. м, предназначенном для продажи табачных изделий и других товаров, сгорели горючие конструкции на площади 400 кв. м.
Оставшаяся часть объекта, а также близлежащие жилые дома были защищены от огня.
Последние новости
10:45
Главы МИД Ирана и Венесуэлы обменялись мнениями о ситуации в Карибском регионеВ регионе
10:38
Во Франции усилили охрану ферм с улитками и устрицами из-за краж перед РождествомДругие страны
10:20
Мексиканский клуб объявил о трансфере экс-футболиста "Карабаха"Футбол
10:16
Дьёкереш реализовал 19 пенальти подряд с 2023 годаФутбол
09:47
Видео
В поселке Маштага в Баку произошел пожар на торговом объектеПроисшествия
09:35
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
09:11
Из-за боестолкновений Камбоджи и Таиланда эвакуированы около миллиона гражданДругие страны
08:56
В Венесуэле обвинили США в похищении экипажа танкера при захватеДругие страны
08:36