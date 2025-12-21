Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 21 декабря, 2025
    • 09:47
    В поселке Маштага в Баку произошел пожар на торговом объекте

    На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре на объекте, расположенном в поселке Маштага Сабунчинского района Баку.

    Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было ликвидировано.

    В результате пожара на объекте общей площадью 942 кв. м, предназначенном для продажи табачных изделий и других товаров, сгорели горючие конструкции на площади 400 кв. м.

    Оставшаяся часть объекта, а также близлежащие жилые дома были защищены от огня.

