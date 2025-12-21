Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Из-за боестолкновений Камбоджи и Таиланда эвакуированы около миллиона граждан

    Другие страны
    • 21 декабря, 2025
    • 09:11
    Около миллиона граждан Камбоджи и Таиланда были эвакуированы из-за боестолкновений на приграничной зоне.

    Как передает Report, МВД Камбоджи сообщило, что в результате пограничных столкновений с Таиландом более 518 тыс. граждан были вынуждены покинуть свои дома.

    "В настоящее время более полумиллиона камбоджийцев, включая женщин и детей, испытывают серьезные трудности из-за вынужденного переселения из своих домов и школ в целях защиты от артиллерийских обстрелов, ракет и воздушных бомбардировок, проводимых тайскими истребителями F-16", - подчеркивается в заявлении ведомства.

    В то же время тайские власти сообщили об эвакуации более 400 тыс. граждан из приграничной с Камбождей территории.

    Kamboca və Tailandda gedən döyüşlər səbəbindən təxminən bir milyon vətəndaş təxliyə edilib

