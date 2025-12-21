Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Турция проведут в Баку заседание межправительственной комиссии

    Бизнес
    • 21 декабря, 2025
    • 12:51
    Азербайджан и Турция проведут в Баку заседание межправительственной комиссии

    В Баку состоится 12-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

    Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

    Отмечается, что очередное заседание комиссии пройдет 22–23 декабря.

    Для участия в заседании в Азербайджан прибудет делегация во главе с вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом. С азербайджанской стороны заседание возглавит премьер-министр Али Асадов.

    В ходе заседания будут обсуждаться шаги, которые предстоит предпринять в направлении достижения поставленной президентами двух стран цели по увеличению объема взаимной торговли до 15 млрд долларов.

    Параллельно с заседанием комиссии в Баку также пройдет II Азербайджано-турецкий инвестиционный форум. Его цель - углубление экономических связей, объединение деловых кругов и развитие совместных инвестиционных возможностей.

    Кроме того, в рамках MÜSİAD планируется проведение встречи турецких и азербайджанских предпринимателей.

    Согласно официальным данным, Турция на протяжении длительного времени является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. В 2024 году экспорт Турции в Азербайджан составил 3,1 млрд долларов, импорт из Азербайджана - 4,8 млрд долларов. В настоящее время Турция занимает второе место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует продукцию, и третье - по объему импорта.

    Напомним, 11-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией состоялось в мае прошлого года в Анкаре.

    MÜSİAD Азербайджан Турция Баку
    Azərbaycanla Türkiyə arasında Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclası Bakıda keçiriləcək

    Последние новости

    14:01
    Фото
    Видео

    Таможня Азербайджана пресекла контрабанду крупной партии медикаментов из Турции

    Инфраструктура
    13:53

    Защитник "Боруссии" может перейти в "Милан"

    Футбол
    13:30

    Премьер и министр обороны Бельгии отправились в Украину

    Другие страны
    13:11

    Лондонский клуб установил антирекорд

    Футбол
    12:52

    Таиланд не исключает возможности прекращения огня в зоне конфликта с Камбоджей

    Другие страны
    12:51

    Азербайджан и Турция проведут в Баку заседание межправительственной комиссии

    Бизнес
    12:38

    Ушаков: Изменения Киева и Европы в мирный план не приближают урегулирование

    В регионе
    12:29

    В Баку и на Абшероне ожидаются дожди, в районах - туман

    Экология
    12:17

    Летевший из Москвы в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Мерсине

    В регионе
    Лента новостей