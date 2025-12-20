Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и Черногория обсудили развитие экономического сотрудничества

    Финансы
    • 20 декабря, 2025
    • 19:53
    Азербайджан и Черногория обсудили развитие экономического сотрудничества

    Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Черногории во главе с заместителем премьера и министром иностранных дел Эрвином Ибрагимовичем.

    Об этом Report сообщили в Министерстве финансов Азербайджана.

    Было подчеркнуто, что отношения двух стран, основанные на принципах дружбы, взаимного уважения и партнерства, построены на прочном фундаменте Декларации о дружбе и партнерстве, подписанной в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Черногорию в 2013 году.

    С. Бабаев отметил роль Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Черногорией в развитии двусторонних отношений, подчеркнув, что этот механизм является важной платформой для превращения политической воли в конкретные экономические результаты. Было отмечено, что повестка следующего заседания комиссии, запланированного на март 2026 года, будет охватывать широкий круг вопросов по расширению сотрудничества в области торговли, зеленой энергетики, туризма, инфраструктуры и малого и среднего предпринимательства, а также увеличению инвестиций в ненефтяной сектор.

    На встрече также обсуждались вопросы торговли и инвестиций, черногорские компании были приглашены воспользоваться инвестиционными возможностями в промышленных зонах и других приоритетных областях Азербайджана.

    В свою очередь, Э. Ибрагимович отметил, что Черногория придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, подчеркнув, что политический диалог и контакты на высоком уровне играют важную роль в углублении двусторонних отношений. Он подчеркнул наличие потенциала для расширения сотрудничества в экономической, энергетической, туристической и гуманитарной сферах.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Черногория Азербайджан совместная комиссия экономическое сотрудничество
    Фото
    Monteneqro şirkətləri sənaye zonalarında investisiya imkanlarından yararlanmağa dəvət olunub

