Азербайджан и Черногория обсудили развитие экономического сотрудничества

Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Черногории во главе с заместителем премьера и министром иностранных дел Эрвином Ибрагимовичем.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов Азербайджана.

Было подчеркнуто, что отношения двух стран, основанные на принципах дружбы, взаимного уважения и партнерства, построены на прочном фундаменте Декларации о дружбе и партнерстве, подписанной в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Черногорию в 2013 году.

С. Бабаев отметил роль Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Черногорией в развитии двусторонних отношений, подчеркнув, что этот механизм является важной платформой для превращения политической воли в конкретные экономические результаты. Было отмечено, что повестка следующего заседания комиссии, запланированного на март 2026 года, будет охватывать широкий круг вопросов по расширению сотрудничества в области торговли, зеленой энергетики, туризма, инфраструктуры и малого и среднего предпринимательства, а также увеличению инвестиций в ненефтяной сектор.

На встрече также обсуждались вопросы торговли и инвестиций, черногорские компании были приглашены воспользоваться инвестиционными возможностями в промышленных зонах и других приоритетных областях Азербайджана.

В свою очередь, Э. Ибрагимович отметил, что Черногория придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, подчеркнув, что политический диалог и контакты на высоком уровне играют важную роль в углублении двусторонних отношений. Он подчеркнул наличие потенциала для расширения сотрудничества в экономической, энергетической, туристической и гуманитарной сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.