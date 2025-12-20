Россия атаковала порт Одесского района в Украине, есть жертвы
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 02:23
Российская армия 19 декабря нанесла удар баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одесского района.
Как передает Report, об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
"Сегодня вечером враг вновь массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке. По предварительной информации, к сожалению, семь человек погибли. Еще 15 получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", - рассказал чиновник.
По его словам, работа оперативных и экстренных служб осложнена продолжающейся воздушной тревогой.
