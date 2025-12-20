İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Rusiya Ukraynanın Odessa vilayətindəki limana zərbə endirib, ölənlər var

    20 dekabr, 2025
    Rusiya ordusu 19 dekabrda Odessa vilayətinin liman infrastrukturuna ballistik raketlərlə zərbə endirib.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, bunuOdessa Vilayət Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Oleq Kiper bildirib.

    "Bu gün axşam düşmən yenidən Odessa rayonunun liman infrastrukturu obyektinə ballistik raketlərlə kütləvi hücum edib. Zərbə nəticəsində dayanacaqdakı yük avtomobilləri yanıb. İlkin məlumata görə, təəssüf ki, yeddi nəfər həlak olub. Daha 15 nəfər yaralanıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər yaralılara bütün lazımi yardımı göstərir", - deyə rəsmi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, operativ və fövqəladə xidmətlərin işi davam edən hava həyəcanı ilə mürəkkəbləşib.

    Россия атаковала порт Одесского района в Украине, есть жертвы

