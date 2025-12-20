İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 10:11
    Honq-Konqdakı yanğında ölənlərin sayı 161-ə çatıb

    Noyabrın 26-da Honq-Konqda baş verən güclü yanğın nəticəsində ölənlərin təsdiqlənmiş sayı aşkar edilən qalıqlar üzərində aparılan DNT testlərindən sonra 161-ə yüksəlib.

    "Report" "South China Morning Post" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə polis komissarı Co Çou bildirib.

    "Məhkəmə-tibbi ekspertiza yanmış qalıqlar arasında daha bir şəxsin DNT-sini aşkar edib. Bu o deməkdir ki, ölənlərin sayı 161-ə çatıb. DNT testləri davam edir. Biz ölənlərin sayının artacağını istisna etmirik", - o deyib.

    Qeyd edək ki, noyabrın 26-da Honq-Konqun Tay Po rayonunda yerləşən 8 hündürmərtəbəli yaşayış binasından ibarət Wang Fuk Court kompleksində yanğın baş verib. Yanğının söndürülməsi noyabrın 28-nə qədər davam edib.

    Honq Konq yanğın DNT
