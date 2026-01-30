İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Rafael Hüseynov: İşğal dövründə dağıdılmış irsi bərpa etməklə yanaşı, onu dünyaya da tanıtmalıyıq

    Mədəniyyət siyasəti
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:00
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun otuzillik işğalı dövründə Azərbaycanın minlərlə tarixi-mədəni abidəsi əlçatmaz olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclis sədrinin müavini akademik Rafael Hüseynov "Azərbaycan mədəniyyəti – 2040" Mədəniyyət Konsepsiyasının media üçün təqdimatında deyib.

    Onun sözlərinə görə, bugünkü suveren Azərbaycan reallığında həm də mədəni irsə bütöv bir baxış keçirmək mümkündür:

    "Bu mənada, bu gün Azərbaycan özünün mədəni irsinə də bütöv yanaşır, bütöv tədqiq edir. İşğal dövründə həmin mədəni irs, aydın məsələdir ki, dağıdılıb, zədələnib. Biz indi o irsi bərpa etməklə yanaşı, həm də dünyaya tanıtma yolundayıq".

    Rafael Hüseynov qeyd edib ki, Azərbaycanda ilk dəfədir ki, kompleks şəkildə bu cür mədəni konsepsiya tətbiq olunur:

    "Bu, Azərbaycan mədəni tarixi üçün böyük bir hadisədir. Bizim indi əsas vəzifəmiz gələcək çağırışlara cavab verməkdir".

    tarixi abidə Mədəni İrs Rafael Hüseynov Qarabağ
