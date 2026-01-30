Рафаэль Гусейнов: В годы оккупации тысячи памятников Карабаха и Восточного Зангезура были недоступны

В период тридцатилетней оккупации Карабаха и Восточного Зангезура тысячи историко-культурных памятников Азербайджана оставались недоступными.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов на презентации концепции "Азербайджанская культура – 2040".

По его словам, в условиях нынешней суверенной реальности Азербайджана появилась возможность целостно взглянуть на национальное культурное наследие.

"Сегодня Азербайджан подходит к своему культурному наследию комплексно и всесторонне его изучает. В период оккупации это наследие, разумеется, подверглось разрушению и повреждениям. Сейчас мы не только восстанавливаем его, но и продвигаем на международной арене", - подчеркнул он.

Гусейнов отметил, что впервые в Азербайджане реализуется столь комплексная культурная концепция. "Это большое событие для истории азербайджанской культуры. Наша главная задача - отвечать на вызовы будущего", - добавил он.