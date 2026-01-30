Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Рафаэль Гусейнов: В годы оккупации тысячи памятников Карабаха и Восточного Зангезура были недоступны

    Kультурная политика
    • 30 января, 2026
    • 13:27
    Рафаэль Гусейнов: В годы оккупации тысячи памятников Карабаха и Восточного Зангезура были недоступны

    В период тридцатилетней оккупации Карабаха и Восточного Зангезура тысячи историко-культурных памятников Азербайджана оставались недоступными.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов на презентации концепции "Азербайджанская культура – 2040".

    По его словам, в условиях нынешней суверенной реальности Азербайджана появилась возможность целостно взглянуть на национальное культурное наследие.

    "Сегодня Азербайджан подходит к своему культурному наследию комплексно и всесторонне его изучает. В период оккупации это наследие, разумеется, подверглось разрушению и повреждениям. Сейчас мы не только восстанавливаем его, но и продвигаем на международной арене", - подчеркнул он.

    Гусейнов отметил, что впервые в Азербайджане реализуется столь комплексная культурная концепция. "Это большое событие для истории азербайджанской культуры. Наша главная задача - отвечать на вызовы будущего", - добавил он.

    Rafael Hüseynov: İşğal dövründə dağıdılmış irsi bərpa etməklə yanaşı, onu dünyaya da tanıtmalıyıq
    Ты - Король

    Последние новости

    14:06
    Фото

    Переселившимся в Кяркиджахан, Ханъюрду и Тезебине семьям вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:01

    В Петербурге задержали попавшего в голову прохожей при стрельбе из пневматики

    В регионе
    13:51

    Низами Джафаров: Продвигать литературные произведения должны продюсеры

    Kультурная политика
    13:50

    Полиция Киева получила сообщение о минировании школ

    Другие страны
    13:45

    Норвегия будет представлена на WUF13 делегацией высокого уровня

    Внешняя политика
    13:43

    Экспортные доходы AzerGold в 2025 году выросли на 35%

    Бизнес
    13:41

    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 23%

    Финансы
    13:38

    Эрдоган: Турция готова к посредничеству между Ираном и США

    В регионе
    13:37
    Фото

    Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Норвегии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей