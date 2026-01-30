İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    İlham Əliyev İndoneziya Prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət edib

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 12:51
    İlham Əliyev İndoneziya Prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət edib

    Prezident İlham Əliyev indoneziyalı həmkarı Prabovo Subiantonu Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edib.

    "Report"un məlumatına görə, İndoneziyanın səfiri Berlian Helminin etimadnaməsini qəbul edən İlham Əliyev İndoneziya Prezidenti ilə Davosda və Şarm Əl-Şeyxdə təmaslarını xatırladı, onu Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdiyini bildirdi.

    İlham Əliyev Prabovo Subianton İndoneziya
    Ильхам Алиев пригласил президента Индонезии в Азербайджан
    Ilham Aliyev invites President of Indonesia to Azerbaijan

    Son xəbərlər

    14:35

    "Nar" və Dövlət Məşğulluq Agentliyi Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Biznes
    14:29

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    14:27

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb

    Biznes
    14:26
    Foto

    Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıb

    İnfrastruktur
    14:15
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:11

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdır

    Daxili siyasət
    14:11

    Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:07

    Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcək

    Futbol
    14:02

    Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti