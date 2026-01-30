İlham Əliyev İndoneziya Prezidentini Azərbaycana səfərə dəvət edib
Xarici siyasət
- 30 yanvar, 2026
- 12:51
Prezident İlham Əliyev indoneziyalı həmkarı Prabovo Subiantonu Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edib.
"Report"un məlumatına görə, İndoneziyanın səfiri Berlian Helminin etimadnaməsini qəbul edən İlham Əliyev İndoneziya Prezidenti ilə Davosda və Şarm Əl-Şeyxdə təmaslarını xatırladı, onu Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdiyini bildirdi.
Son xəbərlər
14:35
"Nar" və Dövlət Məşğulluq Agentliyi Anlaşma Memorandumu imzalayıbBiznes
14:29
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıbDigər ölkələr
14:27
Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıbBiznes
14:26
Foto
Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıbİnfrastruktur
14:15
Foto
Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilibDaxili siyasət
14:11
Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdırDaxili siyasət
14:11
Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidirMədəniyyət siyasəti
14:07
Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcəkFutbol
14:02