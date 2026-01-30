Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев пригласил президента Индонезии в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 13:30
    Ильхам Алиев пригласил президента Индонезии в Азербайджан

    Президент Ильхам Алиев пригласил президента Индонезии Прабово Субианто с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в ходе беседы с новоназначенным послом Индонезии Берлианом Хелми, Ильхам Алиев, напомнив о своих встречах с президентом Индонезии в Давосе и Шарм-эш-Шейхе, сказал, что пригласил его посетить с официальным визитом нашу страну.

    30 января президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индонезия в нашей стране Берлиана Хелми.

