Azərbaycan və Çad dövlət agentlikləri rəqəmsal transformasiya sahəsində memorandum imzalayıb
İKT
- 30 yanvar, 2026
- 13:12
Azərbaycan və Çad dövlət agentlikləri Bakıda rəqəmsal transformasiya sahəsində qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandum imzalayıblar.
"Report" "Tech Africa News"ə istinadən xəbər verir ki, sənədi Azərbaycan İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (IDDA) İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanovla Çad İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının İnkişafı Agentliyinin (ADETIC) baş direktoru Adum Cimet Sabun imzalayıblar.
Mərasimdə, həmçinin Bakıya gələn nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Çadın rabitə, rəqəmsal iqtisadiyyat və rəqəmsallaşdırma naziri Bukar Mişel də iştirak edib.
