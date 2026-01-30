İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Azərbaycan və Çad dövlət agentlikləri rəqəmsal transformasiya sahəsində memorandum imzalayıb

    İKT
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:12
    Azərbaycan və Çad dövlət agentlikləri rəqəmsal transformasiya sahəsində memorandum imzalayıb

    Azərbaycan və Çad dövlət agentlikləri Bakıda rəqəmsal transformasiya sahəsində qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandum imzalayıblar.

    "Report" "Tech Africa News"ə istinadən xəbər verir ki, sənədi Azərbaycan İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (IDDA) İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanovla Çad İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının İnkişafı Agentliyinin (ADETIC) baş direktoru Adum Cimet Sabun imzalayıblar.

    Mərasimdə, həmçinin Bakıya gələn nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Çadın rabitə, rəqəmsal iqtisadiyyat və rəqəmsallaşdırma naziri Bukar Mişel də iştirak edib.

    Məlumat yenilənir

    Azərbaycan çad rəqəmsal transformasiya
    Госагентства Азербайджана и Чада подписали меморандум в сфере цифровой трансформации

