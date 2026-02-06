İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Fərdi
    • 06 fevral, 2026
    • 23:03
    Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşdə ilk medalçılar müəyyənləşib

    Güləş üzrə U20 Azərbaycan çempionatı davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın dördüncü günündə sərbəst güləşdə 57, 65, 74, 86 və 97 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

    Qalib və mükafatçıları təqdim edirik:

    57 kq

    1. Muhəmməd İsmayılov (Neftçi)
    2. Sədrəddin Həsənov (FHN)
    3. Hüseyn Hüseynov (Neftçi), Fəqan Allahverdiyev (Sumqayıt, Təhsil)

    65 kq

    1. Bəşir Verdiyev (Neftçi)
    2. Ağa Qasımov (Neftçi)
    3. Hüseyn İsmayılov ("Neftçi", AHİTA), Fərid Ağasızadə (Mywrestling)

    74 kq

    1. Nurlan Ağazadə (Neftçi)
    2. İsmayıl Rəhimli (Neftçi)
    3. Nihad Abasov (Mywrestling), Heydərəli Saidov (Neftçi)

    86 kq

    1. Məhəmməd Abbaszadə (Neftçi)
    2. Qəzənfər Kazımlı (Təhsil)
    3. Nurlan Kərimov (DİN), Vüqar Hümbətov (Neftçi)

    97 kq

    1. Fərhad Süleymanlı (Neftçi)
    2. Ayxan İmanov (Təhsil)
    3. Samuray Ələkbərov (Abşeron), Tapdıq Quliyev (Şəmkir)

    Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə mübarizələrə yekun vurulub.

