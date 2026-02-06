Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləşdə ilk medalçılar müəyyənləşib
Fərdi
- 06 fevral, 2026
- 23:03
Güləş üzrə U20 Azərbaycan çempionatı davam edir.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın dördüncü günündə sərbəst güləşdə 57, 65, 74, 86 və 97 kq-da medalçılar müəyyənləşib.
Qalib və mükafatçıları təqdim edirik:
57 kq
- Muhəmməd İsmayılov (Neftçi)
- Sədrəddin Həsənov (FHN)
- Hüseyn Hüseynov (Neftçi), Fəqan Allahverdiyev (Sumqayıt, Təhsil)
65 kq
- Bəşir Verdiyev (Neftçi)
- Ağa Qasımov (Neftçi)
- Hüseyn İsmayılov ("Neftçi", AHİTA), Fərid Ağasızadə (Mywrestling)
74 kq
- Nurlan Ağazadə (Neftçi)
- İsmayıl Rəhimli (Neftçi)
- Nihad Abasov (Mywrestling), Heydərəli Saidov (Neftçi)
86 kq
- Məhəmməd Abbaszadə (Neftçi)
- Qəzənfər Kazımlı (Təhsil)
- Nurlan Kərimov (DİN), Vüqar Hümbətov (Neftçi)
97 kq
- Fərhad Süleymanlı (Neftçi)
- Ayxan İmanov (Təhsil)
- Samuray Ələkbərov (Abşeron), Tapdıq Quliyev (Şəmkir)
Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə mübarizələrə yekun vurulub.
