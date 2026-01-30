Госагентства Азербайджана и Чада подписали меморандум в сфере цифровой трансформации

Госагентства Азербайджана и Чада подписали в Баку меморандум о взаимопонимании в области цифровой трансформации.

Как передает Report со ссылкой на Tech Africa News, документ подписали председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана (IDDA) Фарид Османов и генеральный директор Агентства по развитию информационных и коммуникационных технологий Чада (ADETIC) Адум Джимет Сабун.

На церемонии также присутствовал министр связи, цифровой экономики и цифровизации Чада Букар Мишель, возглавляющий прибывшую в Баку делегацию.

Согласно информации, меморандум о взаимопонимании направлен на содействие сотрудничеству в области электронного управления, цифровых инноваций и экспорта цифровых продуктов, поощряя обмен техническим опытом, передовыми практиками и наращивание институционального потенциала.

Также документом предусмотрен ряд совместных мероприятий, таких как программы обучения, пилотные проекты в сфере цифровизации, взаимные ознакомительные поездки, обмен экспертами.

"Эта инициатива является частью более широкой стратегии Чада по модернизации государственного управления, укреплению национальной цифровой экосистемы и усилению интеграции в региональные и международные цифровые рынки, а также по содействию обмену опытом и взаимовыгодному инновационному партнерству с Азербайджаном",- отмечает издание.