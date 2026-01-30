Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Госагентства Азербайджана и Чада подписали меморандум в сфере цифровой трансформации

    ИКТ
    • 30 января, 2026
    • 13:03
    Госагентства Азербайджана и Чада подписали меморандум в сфере цифровой трансформации

    Госагентства Азербайджана и Чада подписали в Баку меморандум о взаимопонимании в области цифровой трансформации.

    Как передает Report со ссылкой на Tech Africa News, документ подписали председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана (IDDA) Фарид Османов и генеральный директор Агентства по развитию информационных и коммуникационных технологий Чада (ADETIC) Адум Джимет Сабун.

    На церемонии также присутствовал министр связи, цифровой экономики и цифровизации Чада Букар Мишель, возглавляющий прибывшую в Баку делегацию.

    Согласно информации, меморандум о взаимопонимании направлен на содействие сотрудничеству в области электронного управления, цифровых инноваций и экспорта цифровых продуктов, поощряя обмен техническим опытом, передовыми практиками и наращивание институционального потенциала.

    Также документом предусмотрен ряд совместных мероприятий, таких как программы обучения, пилотные проекты в сфере цифровизации, взаимные ознакомительные поездки, обмен экспертами.

    "Эта инициатива является частью более широкой стратегии Чада по модернизации государственного управления, укреплению национальной цифровой экосистемы и усилению интеграции в региональные и международные цифровые рынки, а также по содействию обмену опытом и взаимовыгодному инновационному партнерству с Азербайджаном",- отмечает издание.

    Чад Азербайджан Меморандумом о взаимопонимании сотрудничество Фарид Османов
    Azərbaycan və Çad dövlət agentlikləri rəqəmsal transformasiya sahəsində memorandum imzalayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    14:06
    Фото

    Переселившимся в Кяркиджахан, Ханъюрду и Тезебине семьям вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:01

    В Петербурге задержали попавшего в голову прохожей при стрельбе из пневматики

    В регионе
    13:51

    Низами Джафаров: Продвигать литературные произведения должны продюсеры

    Kультурная политика
    13:50

    Полиция Киева получила сообщение о минировании школ

    Другие страны
    13:45

    Норвегия будет представлена на WUF13 делегацией высокого уровня

    Внешняя политика
    13:43

    Экспортные доходы AzerGold в 2025 году выросли на 35%

    Бизнес
    13:41

    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 23%

    Финансы
    13:38

    Эрдоган: Турция готова к посредничеству между Ираном и США

    В регионе
    13:37
    Фото

    Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Норвегии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей