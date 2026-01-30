İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 23 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 30 yanvar, 2026
    • 13:07
    Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 23 %-ə yaxın artıb

    2025-ci ildə Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə 240,878 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 3,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə əmlak sığortası üzrə ödənişlərin məbləği isə 46,474 milyon manat təşkil edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 22,5 % çoxdur.

    12 ayda əmlak sığortası üzrə toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 19,3 manatı ödəniş edilib. Bu göstərici 1 il bundan əvvəl 16,2 manat olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 504,709 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, 2024-cü ilə nisbətən 11,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 920,395 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 22,3 % çoxdur.

    Ötən il sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 61,2 manatı ödəniş edilib. Əvvəlki il bu göstərici 55,6 manat olub.

    əmlak sığortası Azərbaycan Mərkəzi Bankı
    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 23%

    Son xəbərlər

    14:29

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Yaxın Şərqdəki gəmilərinin sayı 11-ə çatıb

    Digər ölkələr
    14:27

    Azərbaycanın TOP-10 dövlət şirkəti qeyri-neft məhsullarının ixracını 10 %-dən çox artırıb

    Biznes
    14:26
    Foto

    Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıb

    İnfrastruktur
    14:15
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:11

    Xanyurdu sakini: Doğma yurda qayıtmağın sevinci bizim üçün unudulmazdır

    Daxili siyasət
    14:11

    Rəşad Əzizov: "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının mahiyyəti dəyişməlidir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:07

    Leon Qoretska cari mövsümün sonunda "Bavariya"nı tərk edəcək

    Futbol
    14:02

    Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin idxalını 1,7 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    13:54

    Ukrayna polisi çoxsaylı minalanmış obyektlər, o cümlədən məktəblər barədə məlumat alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti