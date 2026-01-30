Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 23 %-ə yaxın artıb
- 30 yanvar, 2026
- 13:07
2025-ci ildə Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə 240,878 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 3,2 % çoxdur.
Hesabat dövründə əmlak sığortası üzrə ödənişlərin məbləği isə 46,474 milyon manat təşkil edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 22,5 % çoxdur.
12 ayda əmlak sığortası üzrə toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 19,3 manatı ödəniş edilib. Bu göstərici 1 il bundan əvvəl 16,2 manat olub.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 504,709 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, 2024-cü ilə nisbətən 11,2 % çoxdur.
Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 920,395 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 22,3 % çoxdur.
Ötən il sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 61,2 manatı ödəniş edilib. Əvvəlki il bu göstərici 55,6 manat olub.