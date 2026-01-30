Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Финансы
    • 30 января, 2026
    • 13:41
    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 23%

    В Азербайджане в 2025 году собрано 240,878 млн манатов страховых взносов по виду страхования имущества.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 3,2% больше по сравнению с 2024 годом.

    За отчетный период сумма выплат по страхованию имущества составила 46,474 млн манатов. Это на 22,5% больше, чем год назад.

    За 12 месяцев выплаты на каждые 100 манатов страховых взносов составили 19,3 маната. Годом ранее этот показатель составлял 16,2 маната.

    Напомним, что в 2025 году 16 страховых компаний Азербайджана собрали 1 млрд 504,709 млн манатов страховых взносов (+11,2%). В отчетном периоде сумма выплат страховыми компаниями составила 920,395 млн манатов (+22,3%). В прошлом году из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было выплачено 61,2 маната (55,6 маната годом ранее).

    ЦБА страхование имущества
    Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 23 %-ə yaxın artıb
    Лента новостей