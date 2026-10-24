В Италии в жилом комплексе произошел взрыв, два человека пострадали

В Остии, находящийся в 25 км от Рима (Италия), в здании жилого комплекса произошел мощный взрыв.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

В результате взрыва пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Ведется расследование. Но, по предварительным данным, взрывное устройство было намеренно установлено перед входной дверью здания. Ударной волной полностью выбило стекла, также поврежден вход в здание комплекса.