Sloveniya klubunun baş məşqçisi "Ayntraxt"la müqavilə imzalaya bilər
Futbol
- 30 yanvar, 2026
- 13:15
Sloveniyanın "Sele" klubunun "sükanı arxasında" olan Albert Riera yaxın vaxtlarda Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) komandasına baş məşqçi təyin edilə bilər.
"Report" insayder Nikolo Şiraya istinadən xəbər verir ki, ispaniyalı mütəxəssislə müddəti 2028-ci ilə qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalanacaq.
A.Riera 2024-cü ildən Sloveniya təmsilçisinə rəhbərlik edir.
Qeyd edək ki, hazırda "Ayntraxt" 27 xalla Almaniya Bundesliqasında 8-ci pillədə qərarlaşıb.
