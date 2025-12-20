Число жертв пожара в Гонконге достигло 161

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Число подтвержденных жертв мощного пожара, произошедшего в Гонконге 26 ноября, возросло до 161 после проведения ДНК-тестов обнаруженных останков.

    Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, об этом сообщил комиссар полиции Джо Чоу.

    "Судебно-медицинские тесты обнаружили ДНК еще одного человека в [сгоревших] останках, опознанных теперь как принадлежащие супружеской паре. Это означает, что число погибших увеличилось до 161. ДНК-тесты продолжаются. Мы не исключаем роста числа жертв", - отметил он.

    Отметим, что 26 ноября в комплексе Wang Fuk Court из восьми жилых высотных домов в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга началось возгорание, пламя тушили до 28 ноября. Огонь распространился по строительным сеткам и бамбуковым лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там жили порядка 5 тыс. человек. Этот пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города.

    Honq-Konqdakı yanğında ölənlərin sayı 161-ə çatıb
    Hong Kong fire death toll rises to 161

