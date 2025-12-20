Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    США заявили о готовности углублять стратегическое партнерство с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 10:42
    США заявили о готовности углублять стратегическое партнерство с Азербайджаном

    США выразили готовность продолжать тесное взаимодействие с Азербайджаном как с ценным стратегическим партнером в целях продвижения мира, процветания и раскрытия экономического потенциала Южного Кавказа.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство США в Азербайджане в социальной сети X.

    "Вчера высокопоставленные представители США и Азербайджана провели первое заседание двусторонней рабочей группы, созданной для начала реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного в рамках исторического саммита мира 8 августа в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

    В посольстве отметили, что в ходе заседания стороны обсудили совместные шаги по укреплению региональной взаимосвязанности и торговли, развитию экономических инвестиций, включая проекты в сфере ИИ и цифровой инфраструктуры, а также расширению сотрудничества в области безопасности.

    "США готовы продолжать тесное взаимодействие с Азербайджаном как своим ценным стратегическим партнером для продвижения видения президента Трампа, нацеленного на мир и процветание, и раскрытия значительного экономического потенциала Южного Кавказа", - подчеркнули в дипведомстве.

    Напомним, накануне МИД Азербайджана сообщил о первом заседании Стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства (ХСП) между Баку и Вашингтоном. Заседание состоялось в онлайн-формате, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, с американской - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

    США Азербайджан стратегическое партнерство Южный Кавказ саммит мира
    ABŞ Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirməyə hazır olduğunu bəyan edib
    US says looks forward to working with Azerbaijan as 'valued strategic partner'

    Лента новостей