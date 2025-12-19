Азербайджан и США провели первое заседание рабочей группы по ХСП

Азербайджан и США провели первое заседание Стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства (ХСП).

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

Заседание состоялось в онлайн-формате и в полном составе. С азербайджанской стороны рабочую группу возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, с американской - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах, определенных меморандумом о взаимопонимании по подготовке ХСП, подписанным в рамках Вашингтонского саммита мира 8 августа.

В частности, речь шла о сотрудничестве в области энергетики, торговли и транзита, региональной взаимосвязанности, экономических инвестиций, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру, а также обороны, безопасности и борьбы с терроризмом.

Стороны высоко оценили двусторонние контакты и обсуждения, проведенные после 8 августа по указанным направлениям. Кроме того, состоялся обмен мнениями по тексту Хартии стратегического партнерства, которая призвана определить направления взаимовыгодного сотрудничества по этим и другим ключевым сферам. Была подчеркнута важность согласования документа в кратчайшие сроки.

По итогам встречи достигнута договоренность о датах и повестке дня следующего заседания.