Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и США провели первое заседание рабочей группы по ХСП

    Внешняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 20:11
    Азербайджан и США провели первое заседание рабочей группы по ХСП

    Азербайджан и США провели первое заседание Стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства (ХСП).

    Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

    Заседание состоялось в онлайн-формате и в полном составе. С азербайджанской стороны рабочую группу возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, с американской - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

    В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах, определенных меморандумом о взаимопонимании по подготовке ХСП, подписанным в рамках Вашингтонского саммита мира 8 августа.

    В частности, речь шла о сотрудничестве в области энергетики, торговли и транзита, региональной взаимосвязанности, экономических инвестиций, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру, а также обороны, безопасности и борьбы с терроризмом.

    Стороны высоко оценили двусторонние контакты и обсуждения, проведенные после 8 августа по указанным направлениям. Кроме того, состоялся обмен мнениями по тексту Хартии стратегического партнерства, которая призвана определить направления взаимовыгодного сотрудничества по этим и другим ключевым сферам. Была подчеркнута важность согласования документа в кратчайшие сроки.

    По итогам встречи достигнута договоренность о датах и повестке дня следующего заседания.

    Азербайджан США Эльнур Мамедов Соната Коултер Хартия стратегического партнерства Вашингтонский саммит МИД Азербайджана Госдеп США
    Azərbaycan-ABŞ Strateji İşçi Qrupunun ilk iclası keçirilib
    Azerbaijan, US hold first meeting of Working Group to develop Charter on Strategic Partnership

    Последние новости

    20:56

    СМИ: Метрдотель Елисейского дворца два года крал посуду из резиденции

    Другие страны
    20:54

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Происшествия
    20:53

    Президент "Фенербахче" вызван для дачи показаний по делу о наркотиках

    Футбол
    20:52

    Тело одного из пропавших рыбаков из Астары найдено у берегов Ирана

    Происшествия
    20:36

    В Анкаре состоялась презентация книг о победе Азербайджана в Отечественной войне

    Внешняя политика
    20:30

    Украина и США сегодня проведут переговоры: к формату привлекли новых участников

    Другие страны
    20:23

    В Генпрокуратуре состоялась встреча с представителями Тюркской сети судебно-правового образования

    Внешняя политика
    20:19

    В ЕС одобрили участие Канады в европейской оборонной программе SAFE

    Другие страны
    20:17

    В Украине заявили о ликвидации десятков единиц техники РФ под Покровском

    Другие страны
    Лента новостей