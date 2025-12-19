İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan-ABŞ Strateji İşçi Qrupunun ilk iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    • 19 dekabr, 2025
    • 20:51
    Azərbaycan və ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının (STX) hazırlanması üzrə Strateji İşçi Qrupunun ilk iclası keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) məlumat verilib.

    İclas onlayn formatda və tam tərkibdə keçirilib. Azərbaycan tərəfindən işçi qrupuna xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov, ABŞ tərəfindən isə dövlət katibinin müavininin köməkçisi Sonata Koulter rəhbərlik edib.

    İclas zamanı avqustun 8-də Vaşinqton Sülh Sammiti çərçivəsində imzalanmış STX-nin hazırlanmasına dair Anlaşma Memorandumunda müəyyən edilmiş prioritet sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Xüsusilə, energetika, ticarət, tranzit, regional qarşılıqlı əlaqə, süni intellekt və rəqəmsal infrastruktur daxil olmaqla iqtisadi investisiyalar, həmçinin müdafiə, təhlükəsizlik və terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib.

    Tərəflər avqustun 8-dən sonra göstərilən istiqamətlər üzrə keçirilmiş ikitərəfli təmasları və müzakirələri yüksək qiymətləndiriblər. Bundan əlavə, bu və digər əsas sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın istiqamətlərini müəyyən edəcək Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının mətni barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Sənədin qısa müddətdə razılaşdırılmasının vacibliyi vurğulanıb.

    Görüşün yekunlarına əsasən növbəti iclasın tarixləri və gündəliyi barədə razılıq əldə edilib.

    Азербайджан и США провели первое заседание рабочей группы по ХСП
    Azerbaijan, US hold first meeting of Working Group to develop Charter on Strategic Partnership

