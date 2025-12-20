РФ продолжают активные боевые действия в Украине на десяти направлениях

Российские войска продолжают активные боевые действия на десяти направлениях в Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Согласно информации, наибольшая интенсивность зафиксирована на Покровском направлении.

По данным Генштаба, вчера российские войска нанесли по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросив 150 управляемых авиационных бомб и задействовав 4 ракеты.

Кроме этого, привлекли для поражения 4597 дронов-камикадзе и осуществили 3875 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 96 - из реактивных систем залпового огня.

Также РФ наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Подгавриловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвижовка Запорожской области.

В Генштабе также сообщили, что в результате вчерашнего баллистического удара российских войск по портовой инфраструктуре Одесской области погибли восемь человек, еще 27 получили ранения.