РФ продолжают активные боевые действия в Украине на десяти направлениях
- 20 декабря, 2025
- 11:00
Российские войска продолжают активные боевые действия на десяти направлениях в Украине.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Согласно информации, наибольшая интенсивность зафиксирована на Покровском направлении.
По данным Генштаба, вчера российские войска нанесли по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросив 150 управляемых авиационных бомб и задействовав 4 ракеты.
Кроме этого, привлекли для поражения 4597 дронов-камикадзе и осуществили 3875 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 96 - из реактивных систем залпового огня.
Также РФ наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Подгавриловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвижовка Запорожской области.
В Генштабе также сообщили, что в результате вчерашнего баллистического удара российских войск по портовой инфраструктуре Одесской области погибли восемь человек, еще 27 получили ранения.