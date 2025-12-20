РФ продолжают активные боевые действия в Украине на десяти направлениях

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 11:00
    Российские войска продолжают активные боевые действия на десяти направлениях в Украине.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

    Согласно информации, наибольшая интенсивность зафиксирована на Покровском направлении.

    По данным Генштаба, вчера российские войска нанесли по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросив 150 управляемых авиационных бомб и задействовав 4 ракеты.

    Кроме этого, привлекли для поражения 4597 дронов-камикадзе и осуществили 3875 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 96 - из реактивных систем залпового огня.

    Также РФ наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Подгавриловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвижовка Запорожской области.

    В Генштабе также сообщили, что в результате вчерашнего баллистического удара российских войск по портовой инфраструктуре Одесской области погибли восемь человек, еще 27 получили ранения.

    Rusiya Ukraynada 10 istiqamətdə aktiv döyüş əməliyyatlarını davam etdirir
    Russia presses offensive on ten fronts in Ukraine, Kyiv Says

