    Украинские дроны ударили по кораблю РФ и платформе "Лукойла" в Каспийском море

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 10:53
    Украинские дроны ударили по кораблю РФ и платформе Лукойла в Каспийском море

    Силы обороны Украины в ночь на 19 декабря нанесли удары по ряду военно-экономических объектов России в Каспийском море.

    Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ и Силах специальных операций.

    В частности, украинские дроны поразили военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник", который осуществлял патрулирование вблизи нефтегазовой инфраструктуры. Несколько беспилотников попали в судно, степень повреждений пока уточняется.

    Кроме того, под удар попала буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского, принадлежащая компании "Лукойл". Платформа обеспечивает добычу нефти и газа. Масштаб нанесенного ущерба и дальнейшая способность объекта к работе уточняются.

    Также, по данным Генштаба, недавно была поражена радиолокационная система РСП-6М2 на оккупированной территории Крыма. Она использовалась для регулирования движения воздушных судов.

    Россия Украина генштаб ВСУ Каспийское море "Лукойл" российско-украинская война
    Ukrayna dronları Rusiya gəmisinə və "Lukoil" şirkətinin platformasına zərbə endirib
    Ukraine strikes Russian military and energy targets in Caspian

