Украинские дроны ударили по кораблю РФ и платформе "Лукойла" в Каспийском море

Силы обороны Украины в ночь на 19 декабря нанесли удары по ряду военно-экономических объектов России в Каспийском море.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ и Силах специальных операций.

В частности, украинские дроны поразили военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник", который осуществлял патрулирование вблизи нефтегазовой инфраструктуры. Несколько беспилотников попали в судно, степень повреждений пока уточняется.

Кроме того, под удар попала буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского, принадлежащая компании "Лукойл". Платформа обеспечивает добычу нефти и газа. Масштаб нанесенного ущерба и дальнейшая способность объекта к работе уточняются.

Также, по данным Генштаба, недавно была поражена радиолокационная система РСП-6М2 на оккупированной территории Крыма. Она использовалась для регулирования движения воздушных судов.