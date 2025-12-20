Украинские дроны ударили по кораблю РФ и платформе "Лукойла" в Каспийском море
- 20 декабря, 2025
- 10:53
Силы обороны Украины в ночь на 19 декабря нанесли удары по ряду военно-экономических объектов России в Каспийском море.
Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ и Силах специальных операций.
В частности, украинские дроны поразили военный корабль РФ проекта 22460 "Охотник", который осуществлял патрулирование вблизи нефтегазовой инфраструктуры. Несколько беспилотников попали в судно, степень повреждений пока уточняется.
Кроме того, под удар попала буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского, принадлежащая компании "Лукойл". Платформа обеспечивает добычу нефти и газа. Масштаб нанесенного ущерба и дальнейшая способность объекта к работе уточняются.
Также, по данным Генштаба, недавно была поражена радиолокационная система РСП-6М2 на оккупированной территории Крыма. Она использовалась для регулирования движения воздушных судов.