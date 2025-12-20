В РФ вновь вышел из строя магистральный газопровод, доставляющий газ из Центральной Азии
20 декабря, 2025
- 15:41
В Волгоградской области России вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр".
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.
Официальной причиной названо проседание грунта, которое произошло 19 декабря. "Несмотря на "незначительность" инцидента, уже через несколько часов к месту аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб", -говорится в сообщении .
Транспортировка газа приостановлена на неопределенный срок.
Данный трубопровод входит в систему газопроводов, принадлежащей "Газпрому", и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.
Напомним, что магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр" уже выходил из строя 2 августа 2025 года на территории Волгоградской области после взрывов в районе села Динамовское.