Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В РФ вновь вышел из строя магистральный газопровод, доставляющий газ из Центральной Азии

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 15:41
    В РФ вновь вышел из строя магистральный газопровод, доставляющий газ из Центральной Азии

    В Волгоградской области России вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр".

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

    Официальной причиной названо проседание грунта, которое произошло 19 декабря. "Несмотря на "незначительность" инцидента, уже через несколько часов к месту аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб", -говорится в сообщении .

    Транспортировка газа приостановлена на неопределенный срок.

    Данный трубопровод входит в систему газопроводов, принадлежащей "Газпрому", и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

    Напомним, что магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр" уже выходил из строя 2 августа 2025 года на территории Волгоградской области после взрывов в районе села Динамовское.

    Россия газопровод транспортировка газа прекращение поставок Центральная Азия - Центр
    Rusiyada Mərkəzi Asiyadan qazın nəql olunduğu magistral qaz kəməri yenidən sıradan çıxıb

    Последние новости

    16:47

    В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие

    Происшествия
    16:46

    Эрдоган: Экспорт оборонпрома Турции вырос на 30%

    Другие страны
    16:38

    Рассекречены правила рождественского ужина в Белом доме

    Это интересно
    16:35

    Турция передала Пакистану второй из четырех обещанных корветов MILGEM

    Другие страны
    16:31

    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции выросли на 64,5%

    Финансы
    16:22

    ВВС Иордании нанесли удары по целям ИГ в Сирии

    Другие страны
    16:01

    Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в российскую экономику более чем на 42%

    Финансы
    15:44

    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    Лента новостей