    Rusiyada Mərkəzi Asiyadan qazın nəql olunduğu magistral qaz kəməri yenidən sıradan çıxıb

    20 dekabr, 2025
    15:46
    Rusiyada Mərkəzi Asiyadan qazın nəql olunduğu magistral qaz kəməri yenidən sıradan çıxıb

    Rusiyanın Volqoqrad vilayətində "Mərkəzi Asiya - Mərkəz" magistral qaz kəməri sıradan çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "RBK-Ukrayna" öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Hadisəyə dekabrın 19-da baş verən torpaq çökməsinin səbəb olduğu bildirilib. Hadisə yerinə təcili və xüsusi xidmət avtomobilləri cəlb edilib", - məlumatda qeyd olunur.

    Qaz nəqli qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb.

    Bu boru kəməri "Qazprom"a məxsus qaz kəmərləri sisteminə daxildir və Türkmənistandan təbii qazı Özbəkistan və Qazaxıstan vasitəsilə Rusiyaya nəql edir.

    Xatırladaq ki, "Mərkəzi Asiya-Mərkəz" magistral qaz kəməri artıq 2025-ci il avqustun 2-də Volqoqrad vilayətində bir dəfə sıradan çıxıb. Buna səbəb Dinamovskoye kəndi yaxınlığında baş verən partlayışlar olub.

    В РФ вновь вышел из строя магистральный газопровод, доставляющий газ из Центральной Азии

