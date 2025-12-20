İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rusiyada pansionatda 40-dan çox insan zəhərlənib, ölənlər var

    Region
    • 20 dekabr, 2025
    • 18:25
    Rusiyada pansionatda 40-dan çox insan zəhərlənib, ölənlər var

    Rusiyanın Moskva vilayətinin Vidnoye şəhərindəki pansionatda zəhərlənmiş 40-dan çox insan xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya İstintaq Komitəsindən bildirilib.

    "Müəyyən edilib ki, pansionatda 73 nəfər olub. 40-dan çox insan tibb müəssisələrinə yerləşdirilib, 3 nəfər ölüb", - qurum qeyd edir.

    Hazırda müəssisənin rəhbərliyi və sakinləri dindirilir, hadisənin baş verməsinə səbəb olan şərtlər və şərait müəyyən edilir.

    Pansionat sakinlərinin kütləvi zəhərlənməsinə səbəb olan, həyat və sağlamlıqla bağlı təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən xidmətlərin göstərilməsi faktı üzrə Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 238-ci maddəsinin 2-ci hissəsi üzrə cinayət işi açılıb.

    Rusiya pansionat Zəhərlənmə
    В России более 40 человек госпитализированы после отравления в пансионате

    Son xəbərlər

    19:01

    KİV: Netanyahu Trampa İrana yeni zərbələr planını təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    18:51
    Foto

    17 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində fərdi mübarizə başa çatıb

    Fərdi
    18:32

    Ordubadda avtobus qaz kəmərini zədələyib, bir qrup abonent istiliksiz qalıb

    Energetika
    18:30

    "Zirə" Premyer Liqanın XVI turunda "İmişli" ilə bərabərə qalıb

    Futbol
    18:25

    Rusiyada pansionatda 40-dan çox insan zəhərlənib, ölənlər var

    Region
    18:22

    ABŞ Suriyada İŞİD-in mövqelərinə zərbələri daha bir neçə həftə davam etdirə bilər

    Digər ölkələr
    18:04
    Foto
    Video

    12-ci Prezident Kuboku uğrunda çövkən yarışlarının qrup mərhələsi yekunlaşıb

    Komanda
    17:55

    Azərbaycandan Gürcüstana pul köçürmələri 45 %-dən çox azalıb

    Maliyyə
    17:51

    Ukrayna Prezidenti: Son günlər Odessa vilayətində körpülər kütləvi bombalanır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti