В России более 40 человек госпитализированы после отравления в пансионате

Более 40 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести после отравления в пансионате подмосковного города Видное (Россия).

Как передает Report, об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

"Установлено, что в пансионате находилось 73 человека. В медицинские учреждения в состояние разной степени тяжести госпитализировано более 40 человек, трое скончались", - отмечает ведомство.

Следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.

Представителями Роспотребнадзора взяты пробы пищи по которым назначено проведение необходимых исследований.

В настоящее время проводятся допросы руководства учреждения, а также постояльцев, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (ч. 2 ст. 238 УК РФ), возбуждено уголовное дело.