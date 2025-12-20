Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 17:28
    В России более 40 человек госпитализированы после отравления в пансионате

    Более 40 человек госпитализированы в состоянии разной степени тяжести после отравления в пансионате подмосковного города Видное (Россия).

    Как передает Report, об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

    "Установлено, что в пансионате находилось 73 человека. В медицинские учреждения в состояние разной степени тяжести госпитализировано более 40 человек, трое скончались", - отмечает ведомство.

    Следователями и криминалистами регионального СК России проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.

    Представителями Роспотребнадзора взяты пробы пищи по которым назначено проведение необходимых исследований.

    В настоящее время проводятся допросы руководства учреждения, а также постояльцев, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

    По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (ч. 2 ст. 238 УК РФ), возбуждено уголовное дело.

    Лента новостей